Ahmet Ercan Gegez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez hayatı ve biyografisi!
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Ahmet Ercan Gegez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez hayatı ve biyografisi!

Ahmet Ercan Gegez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez hayatı ve biyografisi!
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı. Bunun ardından vatandaşlar Ahmet Ercan Gegez kimdir merak etti. Peki, Ahmet Ercan Gegez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Ercan Gegez'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimler arasında Ahmet Ercan Gegez geliyor. Peki, Ahmet Ercan Gegez kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde...

AHMET ERCAN GEGEZ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez 2 Nisan 1968 yılında doğmuştur. Aslen İstanbulludur.

Ahmet Ercan Gegez doğum tarihi : 2 Nisan 1968

Ahmet Ercan Gegez kaç yaşında : 53 yaşında

Ahmet Ercan Gegez nereli : İstanbul

Ahmet Ercan Gegez mesleği ne : Rektör (İstanbul Arel Üniversitesi)

Prof. Dr. A. Ercan Gegez, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "Uluslararası Pazar Giriş Engelleri ve Bir Uygulama" konulu tezi ile "Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktoru" unvanı aldı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında Doçent ve 2009 yıllarında Profesör ünvanlarını alan Gegez, Eylül 2011'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Fakültenin İşletme Fakültesine dönüştürülmesiyle, 2012 yılında İşletme Fakültesi kurucu Dekanlığı'na atanmıştır. Uluslararası Pazarlama, Rekabet ve pazarlama araştırmaları konularında çalışan Gegez'in bu konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve tebliğleri ve kitapları bulunmaktadır. Türkiye Pazarlama Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan Gegez 2016 yılında Altınbaş Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atanmıştır. Gegez evli olup İngilizce bilmektedir.

Ahmet Ercan Gegez, 14 Temmuz 2021 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

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Ahmet Ercan Gegez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez hayatı ve biyografisi! - Haberler
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