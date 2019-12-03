Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak
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Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak

Partisini resmen 6 Aralık'ta kurması beklenen Ahmet Davutoğlu'nun parti logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi. İsim konusunda da üzerinde durulan 2-3 alternatif üzerinde duran Davutoğlu ve ekibinin parti ismini bugün belirlemesi bekleniyor.

03.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:52
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak

Yeni parti kurma hazırlıkları yaptığı bilinen eski Başbakan 'nun kurucu olarak düşünülen isimlerle 'da kampa girdiği belirtildi. Davutoğlu'nun partisini resmen 6 'ta kurması beklenirken, edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'na resmi kuruluş dilekçesi verilene kadar partinin ismi konusunda üzerinde durulan 2-3 alternatif var. Parti logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni parti kurma çalışmalarında sona gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurucu olarak düşünülen isimlerle Bolu'da kampa girdi. Partinin 16 Aralık'ta resmen kurulması planlanıyor. 50'ye yakın ilde teşkilatları kuracak isimler de belirlendi.

PARTİDE YENİ İSİMLER

Eski AK Parti Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Feramuz Üstün, Abdullah Başçı ve eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin'in de partinin kurucusu olması bekleniyor. Bilgin aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de bacanağı.


Haber Videosu

: Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak
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