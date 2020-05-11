Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
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Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun

Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
11.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:48

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AVM'lerin bugün açılacak olmasına rağmen camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, "AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazartesi günü normalleşme takvimini açıklayarak berber ve kuaförlerin yanı sıra AVM'lerin de açılacağını duyurmuştu. Bugün yürürlüğe girecek uygulamayla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eleştiride bulundu.

"CAMİLER NEDEN İBADETE KAPALI?"

Davutoğlu, normalleşme takvimi kapsamında AVM'lerin açılması kararı alınmasına, ancak camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, "Normalleşme süreci başlıyor AVM'ler açılıyor. İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, peki camiler neden ibadete kapalı? Yok bir arada bulunma hala tehlike oluşturuyorsa AVM'ler neden açılıyor? AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun

Güncel Manşet

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