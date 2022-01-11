Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu. Peki, Ahmet Çalık nişanlısı kim?

AHMET ÇALIK NİŞANLISI KİM?

28 yaşındaki Ahmet Çalık nişanlıydı, henüz evlilik yapmamıştı. Nişanlı olan Ahmet Çalık'ın ölümü ailesini yasa boğdu.

Ahmet Çalık'ın nişanlısı hakkında bilgi bulunmuyor.

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