Ahmet Bayram Kadıköy Yarı Maratonunda Zirveyi Kaptırmadı - Haberler
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Ahmet Bayram Kadıköy Yarı Maratonunda Zirveyi Kaptırmadı

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Ahmet Bayram Kadıköy Yarı Maratonunda Zirveyi Kaptırmadı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kadıköy Yarı Maratonu'nda yine başarılı bir sonuç elde etti.

İlk sırasını Etiyopyalı Getaye Glaw'ın elde ettiği yarı maratonun genel klasmanında 4'üncü sırada kendisine yer bulan Ahmet Bayram, yaş kategorisini ise rahat bir şekilde birinci sırada tamamladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve "Şiddete Karşı Koş" sloganıyla Kadıköy Caddebostan sahilinde gerçekleştirilen Kadıköy Yarı Maratonu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 2 parkurda gerçekleştirilen Yarı Maratona Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram'da katıldı. Maratonda ilk sırayı Etiyopyalı Getaye Glaw elde etti. 21 kilometrelik yarı maratonda yer alan Ahmet Bayram, koşuyu 1 saat 16 dakika 42 saniyede tamamlayarak başarılı bir sonuç elde etti. Genel klasmanda 4'üncü sırada yer alan Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda yine rahat bir birincilik elde etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'ne desteklerinden ötürü teşekkür eden Bayram, Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

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Haber: Ahmet Bayram Kadıköy Yarı Maratonunda Zirveyi Kaptırmadı - Haberler
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