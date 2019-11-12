Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
12.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:50
Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı