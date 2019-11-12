Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
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Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı

Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

12.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:50
Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı

'ın Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
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