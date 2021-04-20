Ahlatcı'dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti
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Ahlatcı'dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti

Ahlatcı'dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Keresteciler sitesinde çıkan yangında deposu yanan Osman Gödek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Keresteciler sitesinde çıkan yangında deposu yanan Osman Gödek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Keresteciler Sitesi'nde bugün sabah saatlerinde Osman Gödek'e ait ardiye olarak kullanılan bir deponun hurdalık bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, çıkan yangında depo tamamen yanmıştı.

AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Peker ve Mahmut Sayın ile birlikte Gödek'i ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bir ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduğunu söyledi. - ÇORUM

Ahlatcı'dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti
Ahlatcı'dan yangınzedeye geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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