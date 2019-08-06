Ahlat'ta kadınlara yönelik rölyef kursu

06.08.2019 20:02

Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan rölyef kursunda, kadınların kağıt parçalarıyla yaptığı 3 boyutlu tablolar ilgi görüyor.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan kursa katılan kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Kurs eğitmeni Şazime Hancı, kabartma sanatı olarak da bilinen üç boyutlu rölyef tabloların gerçeğe yakın görüntü hissi verdiğini ve bu nedenle ilgi gördüğünü söyledi.

Kurslarda 37 kişiye eğitim verdiklerini belirten Hancı, kadınlara istihdam alanı yaratmayı amaçladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Selçuklu kültürünü rölyef sanatımıza yansıtarak farklı bir tasarım ortaya çıkarıyoruz. Burada özellikle kümbetler ve Selçuklu mezarlığında profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmiş fotoğrafları kağıt rölyefe dökerek Ahlat'ın sanat mirasını kendi sanatımızla canlandırmak istedik. Bu sanatın insan hayatına da olumlu katkıları var. İlerleyen zamanlarda el titremesi, unutkanlığa karşı iyi geliyor. Yaptığımız ürünlere de yoğun ilgi var. Gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz."

Kursa katılan bayanlar da kursta hem meslek edindiklerini hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA