Ahıra giren çiftçinin yeni doğan buzağıyı görünce dili tutuldu! Kapıyı kapatıp yetkilileri aradı
Brezilya'daki bir çiftliğin sahibi Busatto isimli adam, ahıra girdiğinde hamile ineğinin çift başlı bir buzağı doğurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen kapıyı kapatan ve veterinerleri arayan adam, buzağının veterinerler tarafından incelenmeye alındığı ve son durumunun bilinmediğini belirtti.
Brezilya'nın Espirito Santo eyaletindeki Nova Venecia beldesindeki çiftlikte 13 Aralık'ta dünyaya gelen çift başlı buzağın görüntüleri paylaşıldı. Buna göre Busatto ailesine ait inek, hamileydi. Daha önce iki buzağı dünyaya getiren ineğin, son olarak doğurduğu buzağıdaki farklılık çiftçi Busatto'da büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
Sabah saatlerinde ahıra giren çiftçi, gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşadı. İki başlı buzağıyı korumaya alan çiftçi, içeri kimsenin girmesine izin vermemesinin ardından veterinerleri aradı.
Bu tür hayvanların genetik bozukluk kaynaklı doğduğunu bilen veterinerler, buzağının vücudunun kusursuz şekilde güzel olmasının ardından genetik bozukluk olup olmadığı konusunda şüpheye düştü. Buzağı acil olarak incelemeye alındı.
Çift başlı buzağı hakkında konuşan çiftçi Busatto'nun oğlu Delci Busatto, "Buzağı annesinden beslenemiyor. Bu nedenle onu biberonla beslemek zorunda kaldık. Doğumun ardından birkaç veterinerle konuştuk ancak buzağının hayatta kalıp kalmayacağını onlar da bilmiyor" dedi.
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