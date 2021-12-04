Ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında hemen yetkilileri çağırdı! Tek gözlü keçi hayrete düşürdü - Haberler
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Ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında hemen yetkilileri çağırdı! Tek gözlü keçi hayrete düşürdü

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Ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında hemen yetkilileri çağırdı! Tek gözlü keçi hayrete düşürdü

Hindistan'nın Madhya Pradesh kentindeki bir çiftçinin ahırında dünyaya gelen tek gözlü keçi, görenleri hayrete düşürdü. Olay yerine çağrılan veteriner ekipler, iç organları yeterince gelişmeyen keçinin öldüğünü belirledi. Ancak bölge halkı tek gözlü keçiye "mucize" olarak bakıyor.

Hindistan'da dünyaya gelene tek gözlü keçi, şaşkına çevirdi. Yeterince gelişmediği için ölen keçi yavrusunu görmek için çevre köylüler, ahıra akın etti. Kalabalığın içindeki kargaşada ilerlemeye çalışan keçinin yoğun gürültü içinde çığlık attığı, dengesini kaybedip çok kez düştüğü belirtildi.

ORGANLARI DÜZGÜN GELİŞMEDİ

Herkesin son durumunu merak ettiği keçiden iyi haber gelmedi. Yavru keçinin erken doğum nedeniyle o akşam öldüğü açıklandı. Yerel veteriner hekim Ali, keçinin bir 'mucize' olduğu iddialarına rağmen, erken doğum nedeniyle keçinin organlarının düzgün gelişmediğini ifade etti.

İşte tek gözlü keçinin fotoğrafları:

Ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında hemen yetkilileri çağırdı! Tek gözlü keçi hayrete düşürdü

Ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında hemen yetkilileri çağırdı! Tek gözlü keçi hayrete düşürdü

Ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında hemen yetkilileri çağırdı! Tek gözlü keçi hayrete düşürdü

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