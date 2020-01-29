: Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?

29.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:08

Zaman zaman yazımı karıştırılan bir kelime olan ahbap; ahbab, ahpab ve ahpap gibi değişik şekillerde yazılmaktadır. Peki Ahbap ne demek? Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı?

TDK'YA GÖRE AHBAP DOĞRU YAZIMI NEDİR?

Ahbab: Yanlış

Ahpap: Yanlış

Ahbap: Yanlış

Ahbap: Doğru

AHBAP NE DEMEK?

1. isim Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse:

"Ben yeni tanıdım ama kızın eski ahbapları imişler." - Osman Cemal Kaygılı

2. ünlem, teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü:

Baksana ahbap!

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