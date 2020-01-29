Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
Haberler » Gündem » Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek? - Haberler

Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?

Ahbap kelimesi zaman zaman yazımı karıştırılan bir kelimedir. Ahbap, ahbab ya da ahpab gibi farklı şekillerde yazılan kelimenin doğru yazımı merak edilmektedir. Peki TDK'ya göre Ahbap nasıl yazılır?

29.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:08
Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?

Zaman zaman yazımı karıştırılan bir kelime olan ahbap; ahbab, ahpab ve ahpap gibi değişik şekillerde yazılmaktadır. Peki Ahbap ne demek? Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı?

TDK'YA GÖRE AHBAP DOĞRU YAZIMI NEDİR?

Ahbab: Yanlış

Ahpap: Yanlış

Ahbap: Yanlış

Ahbap: Doğru

AHBAP NE DEMEK?

1. isim Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse:

"Ben yeni tanıdım ama kızın eski ahbapları imişler." - Osman Cemal Kaygılı

2. ünlem, teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü:

Baksana ahbap!


Haber Videosu

: Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler