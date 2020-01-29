Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
Ahbap kelimesi zaman zaman yazımı karıştırılan bir kelimedir. Ahbap, ahbab ya da ahpab gibi farklı şekillerde yazılan kelimenin doğru yazımı merak edilmektedir. Peki TDK'ya göre Ahbap nasıl yazılır?
Zaman zaman yazımı karıştırılan bir kelime olan ahbap; ahbab, ahpab ve ahpap gibi değişik şekillerde yazılmaktadır. Peki Ahbap ne demek? Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı?
TDK'YA GÖRE AHBAP DOĞRU YAZIMI NEDİR?
Ahbab: Yanlış
Ahpap: Yanlış
Ahbap: Yanlış
Ahbap: Doğru
AHBAP NE DEMEK?
1. isim Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse:
"Ben yeni tanıdım ama kızın eski ahbapları imişler." - Osman Cemal Kaygılı
2. ünlem, teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü:
Baksana ahbap!