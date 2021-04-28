Ah bu platform sevdası! (Aslıhan Karalar)
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Ah bu platform sevdası! (Aslıhan Karalar)

Ah bu platform sevdası! (Aslıhan Karalar)
Hürriyet - Haberler | Magazin

2 cm uzayacaksınız diye bu sevimsiz görüntüyle dolaşmaya değer mi? Bol paça altında saklanmasını anlıyorum ama bu kadar skinny bir pantolonla neden giymeyi tercih ederler acaba? İnanın boyunuz kaç olursa olsun dümdüz bir sandalet veya normal bir spor ayakkabıyla çok daha hoş gözükeceksiniz.

2 cm uzayacaksınız diye bu sevimsiz görüntüyle dolaşmaya değer mi? Bol paça altında saklanmasını anlıyorum ama bu kadar skinny bir pantolonla neden giymeyi tercih ederler acaba? İnanın boyunuz kaç olursa olsun dümdüz bir sandalet veya normal bir spor ayakkabıyla çok daha hoş gözükeceksiniz.

Halbuki gayet güzel bir kombinle görüyoruz Aslıhan Karalar'ı ama o spor ayakkabılar yok mu...

Kaynak: Hürriyet

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