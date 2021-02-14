Murat Kanyonu'nda 10 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu
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Murat Kanyonu'nda 10 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

14.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:27
Murat Kanyonu'nda 10 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nun sarp kayalıklarında oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu.

Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nun sarp kayalıklarında oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu.

"Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan Murat Kanyonu, yılın her mevsimi sahip olduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yer yer 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, kışın beyaza bürünen görüntüsü ve metrelerce uzunluktaki kayalıklarda oluşan buz sarkıtlarıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Kanyonun güney tarafında bulunan Kudret Köprüsü de buz sarkıtlarıyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Kanyon ve Kudret Köprüsü'ndeki buz sarkıtları, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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