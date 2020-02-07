Ağrı'da vatandaşın çilesi "kara kış" çocuklara eğlence oluyor

07.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:56

Ağrı'da etkili olan kar yağışı, kırsaldaki vatandaşlar için çileye dönüşürken çocuklar için eğlence oluyor.

Bir süredir soğuk hava ve tipinin etkisi altındaki Ağrı'da, zorlu geçen kış koşulları özellikle kırsalda yaşayan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Köylüler, bir yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan evlerinin önünü kürüyerek açarken bir yandan kar üstüne ot serip küçükbaş hayvanlarını besliyor.

"Kara kış"ın çileye dönüştüğü köylerde bir araya gelen çocuklar ise kar topu oynayıp gönüllerince eğleniyor.

Neşe içindeki çocuklardan kimi kar üzerinde taklalar atarken kimi kızakla kaymanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Havaların soğuk olduğunu ancak bunun eğlenmelerine engel olmadığını belirten Yasin Gürgün, gün boyu karla her tür oyun oynayabildiklerini anlattı.

Köylülerden Suat Kaçmaz ise kar yağışı ve tipinin hayatlarını zorlaştırdığını, ancak bununla yaşamayı öğrendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA