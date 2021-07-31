Ağrı'da sağanak yağış sele neden oldu

Ağrı'da sağanak yağış sele neden oldu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Ağrı'da sağanak yağış sele neden oldu

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçeye bağlı Kalecik Köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, birçok ev, ahır ve tarım arazisinde maddi hasara neden oldu. Haber verilmesi üzerine selin etkili olduğu köye AFAD, Jandarma, İtfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler hasarın büyümemesi için çalışma başlatırken her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi edinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir