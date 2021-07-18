Refüje çarpan minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
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Refüje çarpan minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Refüje çarpan minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sabaha doğru Ş.K. idaresindeki minibüs, Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü kavşağında refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aynı aileden oldukları öğrenilen E.K. (21), M.K. (20) ve M.K.'nın (14) olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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