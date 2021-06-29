Ağrı'da 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
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Ağrı'da 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Ağrı'da 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ağrı Şubesi iş birliği ile 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla, 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ağrı Şubesi iş birliği ile 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla, 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Vekaletle kurban organizasyonunun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için, Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan Kurban Bağış Standı arife gününe kadar açık olacak. Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan kurban bağış standını ziyaret eden Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2021 yılı itibari ile Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklığında kampanyayı başlattıklarını belirtti.

"Zengin ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü vazifesini görmeyi hedefliyoruz"

'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla yola çıkıldığını belirten İl Müftüsü Tandoğan Topçu, kampanya içeriği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası uygulamaya konuldu. Yurtdışı vekalet yoluyla kurbanımızın fiyatı 925 Türk Lirası yurtiçi fiyatı ise bin 125 Türk Lirası olarak belirlendi. Kurban çok önemli bir sosyal yardımlaşma aracıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfının bunun bilincinde olması nedeniyle böyle bir kampanyayı her yıl olduğu gibi bu yıl da başlattık. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında sofrasına et gelmeyen insanların gözetilmesi açısından bu kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşları da bu kampanyaya teşvik ediyoruz. Böylece zengin ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü vazifesini görmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Ağrı'da 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
Ağrı'da 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
Ağrı'da 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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