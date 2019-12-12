Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı
Ağrı Tutak'ta teröristlerle girilen çatışmanın görüntülerini terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Meskun mahalde sıcak temasa girilen görüntüde vurulan terörist 'Ah' diye bağırdı.
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı'da Mehmetçik tarafından terör yuvasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.
EVLER ARASINDA ÇATIŞMA
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ve bir de mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.