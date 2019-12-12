: Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı

12.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:51

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı'da Mehmetçik tarafından terör yuvasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.

EVLER ARASINDA ÇATIŞMA

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ve bir de mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.

Haber Videosu