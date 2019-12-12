Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı
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Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı

Ağrı Tutak'ta teröristlerle girilen çatışmanın görüntülerini terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Meskun mahalde sıcak temasa girilen görüntüde vurulan terörist 'Ah' diye bağırdı.

12.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:51
Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı

Terör ve güvenlik uzmanı , 4 gün önce 'da Mehmetçik tarafından terör yuvasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.

EVLER ARASINDA ÇATIŞMA

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ve bir de mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı 'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı
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