Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da yapılan trafik denetimlerinde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da yapılan trafik denetimlerinde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde 22 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl genelinde trafik kuruluşlarımızca 22.11.2021- 28.11.2021 tarihleri arası yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen toplamda 296 araç ve sürücüsüne toplam 113 bin 640 TL trafik idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi. İl genelinde 26.11.2021 - 02.12.2021 tarihleri arası trafik birimlerimizce yapılan denetimlerde 918 araç kontrol edildi. 231 araç ve sürücüsüne toplam 107 bin 351 TL trafik idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 4 araç trafikten men edildi" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

 Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

 Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, yakınları sinir krizi geçirdi: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, yakınları sinir krizi geçirdi: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title