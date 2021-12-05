Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

AĞRI (İHA) - Ağrı'da yapılan trafik denetimlerinde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde 22 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl genelinde trafik kuruluşlarımızca 22.11.2021- 28.11.2021 tarihleri arası yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen toplamda 296 araç ve sürücüsüne toplam 113 bin 640 TL trafik idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi. İl genelinde 26.11.2021 - 02.12.2021 tarihleri arası trafik birimlerimizce yapılan denetimlerde 918 araç kontrol edildi. 231 araç ve sürücüsüne toplam 107 bin 351 TL trafik idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 4 araç trafikten men edildi" ifadelerini kullandı. - AĞRI