Agnes Obel, 1 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Danimarkalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel, PSM Loves Summer kapsamında, 1 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'nin 2022'de düzenleyeceği PSM Loves Summer konser serisine yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

Danimarkalı sanatçı Agnes Obel de bu kapsamda 1 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak.

Konserin biletleri, 24 Aralık'ta "passo.com.tr"de satışta olacak.

Yaklaşık 10 yıldır çağdaş müziğin bağımsız ve özgün sanatçılarından olarak görülen Agnes Obel, indie pop, folk ve soul türündeki şarkılarıyla dinleyiciler tarafından beğeni kazandı.

İlk albümü "Philharmonics"i 4 Ekim 2010'da PIAS Recordings etiketiyle çıkaran ve 10 bin kopya satıldıktan sonra Belçika Eğlence Derneği tarafından 2011 yılında Altın Albüm derecesi alan Agnes Obel, ardından "Aventine", "Citizen of Glass" ve geçen sene "Myopia" albümlerini yayınladı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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