Ağlayan kek tarifi | Ağlayan kek nasıl yapılır? Islak kek yapımı
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Ağlayan kek tarifi | Ağlayan kek nasıl yapılır? Islak kek yapımı

Ağlayan kek tarifi ile lezzetli ve kolay bir tatlı yapabilirsiniz. Ağlayan kek püf noktaları ile lezzetli bir tat denemeye hazır olun. Ağlayan kek tarifi, ağlayan kek malzemeleri, ağlayan kek yapımı, ıslak kek tarifi, ıslak kek nasıl yapılır, ağlayan kek nasıl yapılır?

Ağlayan kek tarifi | Ağlayan kek nasıl yapılır? Islak kek yapımı
11.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:04

Ağlayan kek bol çikolatalı ve yumuşak bir tatlı olmasıyla çok tercih edilen bir tatlıdır. Ayrıca yapımı çok pratik ve kolaydır.

AĞLAYAN KEK TARİFİ

Ağlayan kek malzemeleri

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt (Dilerseniz içerisine 1 tatlı kaşığı kakao ekleyebilir ve kakaolu sütle ıslatabilirsiniz.)

Üzerine:

1 paket krem şanti

1 paket çikolata sosu

1 kase kırılmış fındık (isteğe bağlı)

ISLAK KEK YAPIMI

Yumurtaları kırıp çırpalım, içerisine şekeri yavaş yavaş ekleyelim. Yavaş ekleyerek çırparsak, daha çok kabaracaktır.

Kalan hamur malzemelerini de içerisine ekleyelim. Karıştıralım.

Fırın kabını yağlayalım ve içerisine hamuru dökelim.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirelim. (Fırınınıza göre daha erken alabilirsiniz.)

Bu arada çikolata sosunu pişirelim. Krem şantiyi hazırlayalım.

Krem şantiyi buzluğa atalım, 10 dakika dinlendikten sonra alalım.

Çikolata sosunun kaynar sıcaklığı mutlaka gitmeli.

Keki fırından aldıktan sonra sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra 2 su bardağı süt ile ıslatalım. (Delikler açarsanız sütü daha çok emer.)

Kek soğuduktan sonra, üzerine hazırladığımız krem şantiyi sürelim. Ve çikolata sosunu ekleyelim.

2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

AĞLAYAN KEK PÜF NOKTALARI

Ağlayan kek hamuru çok katı olduysa;

Ağlayan kek hamuru çok akışkan bir hamur değildir. İçerisinde sıvı malzeme miktarı da çok değildir. Eğer kullandığınız yumurtalar küçükse kek hamuru daha koyu kıvamlı olabilir. Eğer çok koyu olduğunu düşünürseniz sütünü bir kaç kaşık artırabilirsiniz.

Fırının turbo/ fanını açmalı mıyım?

Hayır, alt üst pişirme açılmalı.

Krem şanti yerine pasta kreması kullanılır mı?

Ağlayan kekin temel malzemeleri arasında krem şanti yer alır. Krema ile de yapılır fakat asıl krem şanti ile yapılır.

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