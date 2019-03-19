Agit Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına Halit Çevik Atandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığına Büyükelçi Halit Çevik atandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da görev yapan AGİT ÖGM Başkanlığı için 6 aday arasında yapılan eleme süreci neticesinde Türkiye'nin adayı Büyükelçi Halit Çevik'in bu göreve atandığı bildirildi.

"Büyükelçi Çevik'in mesleki birikimi ve tecrübesi ile şahsında, ülkemize olan güvenin tezahürü olarak gördüğümüz bu karar, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, AGİT Daimi Konseyinin 21 Mart 2014 tarihli kararıyla kurulan ÖGM'nin, Ukrayna'daki kriz bölgelerinde gözlem faaliyetleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ÖGM'nin ayrıca sahadaki durumu normalleştirmek ve gerilimi azaltmak için diyalog ortamı sağlayarak, barış, istikrar ve güvenliğe katkıda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu Gözlem Misyonunun Başkanlığını 2 Nisan 2014'ten bu yana eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın yürüttüğü aktarılan açıklamada, "Çalışmaları her çevrede takdirle karşılanan Sayın Apakan'ın görev süresi yakında sona erecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri temelinde faaliyet gösteren Misyona ülkemizin güçlü desteği sürecektir. Büyükelçi Çevik'in de görevi devraldıktan sonra Misyonun başarısına, böylece bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır."

Kaynak: AA