Agit Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına Büyükelçi Çevik Atandı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da görev yapan AGİT Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığına Büyükelçi Halit Çevik'in atandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da görev yapmakta olan AGİT Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığı için 6 aday arasında yapılan eleme süreci neticesinde, adayımız Büyükelçi Halit Çevik bu göreve atanmış bulunmaktadır. Büyükelçi Çevik'in mesleki birikimi ve tecrübesi ile şahsında, ülkemize olan güvenin tezahürü olarak gördüğümüz bu karar, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.

Açıklamada, "AGİT Daimi Konseyi'nin 21 Mart 2014 tarihli kararıyla kurulan ÖGM, Ukrayna'da kriz bölgelerinde gözlem faaliyetleri gerçekleştirmekte, sahadaki durumu normalleştirmek ve gerilimi azaltmak için diyalog ortamı sağlayarak, barış, istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Sözkonusu Gözlem Misyonunun Başkanlığını 2 Nisan 2014 tarihinden bu yana Bakanlığımız eski Müsteşarı emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan yyürütmektedir. Çalışmaları her çevrede takdirle karşılanan Sayın Apakan'ın görev süresi yakında sona erecektir. Tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri temelinde faaliyet gösteren Misyona ülkemizin güçlü desteği sürecektir. Büyükelçi Çevik'in de görevi devraldıktan sonra Misyonun başarısına, böylece bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA