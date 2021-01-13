Ağır yaşamlar kelly öldü mü?
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Ağır yaşamlar kelly öldü mü?

13.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:55
Ağır yaşamlar kelly öldü mü?

TLC kanalında yayınlanan Ağır Yaşamlar programına katılan Kelly Mason'dan kötü haber geldi. Bu haberi Dr. Nowzaradan verdi. Ağır yaşamlar kelly öldü mü? hakkında haberi alanlar, sarsıldı.

TLC kanalında yayınlanan Ağır Yaşamlar programına katılanKelly Mason'dan kötü haber geldi. Bu haberi Dr. Nowzaradan verdi. Ağır yaşamlar kelly öldü mü? hakkında haberi alanlar sarsıldı.

Aşırı kilolu kişilerin kilo vermelerini amaç edinen Dr. Nowzaradan'ın sunduğu ve destek sağladığı TLC kanalının en çok izlenen programı Ağır Yaşamlar izleyicilerine kötü bir haber verdi. Ağır yaşamlar Kelly öldü mü? Ayrıntılarda!

Ağır yaşamlar kelly öldü mü?

AĞIR YAŞAMLAR KELLY ÖLDÜ MÜ?

Ağır Yaşamlar programının 13. bölümüne katılan Kelly Mason, bölüm çekimlerinde uyuduğu esnada kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Annesinden genetik olarak geçen yemek bağımlılığı morbid obez hastalığı, Kelly'nin düşük yapması ve kalp sorunu olması sonucunda Ağır Yaşamlar programına başvuruyor.

Ağır Yaşamlar Kelly toplamda 156 kilo vererek yaşamını değiştirmeyi başarıyor.Ancak hayatına yeni bir sayfada başlayan Kelly, kalbine yenik düştü. Dr. Nowzaradan ise, 'Kelly hiç pes etmedi. Onunla gurur duyuyorum' diyerek duygularını ifade etti.

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