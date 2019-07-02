Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan Levent Güner, AFAD tarafından kurtarıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan Levent Güner (40), AFAD tarafından kurtarıldı.
Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de meydana gelen olayda yamaç paraşütü yapan Levent Güner, iniş yaptığı sırada kontrolü yitirerek takıldığı ağaç dallarında asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Güner'i takıldığı ağaçtan kurtardı. Güner, ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.
Kaynak: DHA
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