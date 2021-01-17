Ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı
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Ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı

17.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:29
Ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı

OSMANİYE'de ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE'de ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta mahsur kalan ve bir türlü aşağıya inemeyen kedinin sesi çevredekilerin dikkatini çekti. Bir yakınını ziyaret için hastanede bulunan Mücahit Çatal, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Demir korkuluklardan tutunarak ağaca uzanan Çelik, kediyi bulunduğu yerden alarak, aşağıda bekleyenlere teslim etti. Sağlıklı olduğu gözlenen ve hastane bahçesine bırakılan kedi hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise kediyi kurtaran Çatal'a teşekkür etti.


Ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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