Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerince indirildi.

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Ortaca ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerince indirildi.

Dalyan Mahallesi Gül Sokak'ta bir kedinin tırmandığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi, itfaiye merdiveni yardımıyla ağaçtan indirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et