Ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekibi kurtardı Ağrı'da ayağı ipe dolanarak ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağrı'da ayağı ipe dolanarak ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde bir ağacın üstünde ayağına dolanan ip nedeni ile çırpınan ve ağaçta mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak karganın bulunduğu yerden kurtarılması için yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta ayağı ipe dolanarak mahsur kalan kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni yardımıyla ağaca çıkan itfaiye eri, kargayı mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya bıraktı. - AĞRI

Kaynak: İHA