Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular

Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular Ormanlık alanda toprağın çökmesi sonucu ağacın dibine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda toprak çökmesi sonucu ağacın dibinde sıkışan köpek, belediye kepçesi kullanılarak kurtarıldı.

Ağacın dibine sıkışan köpek için seferber oldular

Ormanlık alanda toprağın çökmesi sonucu ağacın dibine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda toprak çökmesi sonucu ağacın dibinde sıkışan köpek, belediye kepçesi kullanılarak kurtarıldı.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Garipler Mezarlığı'ndaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan 2 gündür köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, çevrede arama yaptı. Köpeğin ağaç dibinde sıkışmış halde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi kullandıkları ekipmanlarla köpeği çıkarmaya çalıştı. Daha sonra bölgeye belediye kepçesi istendi. Kepçenin çalışmasının ardından köpek kurtarıldı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES AZMAK