Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada

Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaşanan korkunç olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.