Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
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Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada

13.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:38

Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaşanan korkunç olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram kentinde perşembe gününden beri devam eden şiddetli yağış ve düşen yıldırımlar faciaya yol açtı. Kentte yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü.

BİR ANDA YERE YIĞILDILAR

Yıldırımın ağaca isabet etmesiyle birlikte 4 kişi yere düşerken, yardımlarına güvenlik görevlileri koştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAMERA O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ

Hastane yetkilileri, yaralı diğer 3 kişiden 1'inin vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu belirtti. Yaşanan korkunç olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, Hindistan'da geçtiğimiz yıl muson mevsiminde Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (13)
ADEM: Fake bu ya
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ABURA: oooh canıma deysin pakistanlılara yaptıklarınızı unutmadık kelp hindular darısı bizim hükümetin başınaa
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DOĞRUCU: EVET CANINA DEĞSİN. TEK TEMENNİM BU SENIN GIBILERIN YERYUZUNDE ISI YOK. CANINA YILDIRIM DEGSIN
1 1 Yayından Kaldır
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