Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY - Haberler | Güncel
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar Türk (56), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar Türk (56), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nden Akçay istikametine giden Yaşar Türk, 35 EBV 91 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, palmiye ağacına çarptı. Araç içerisinde sıkışan Türk, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRALI


Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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