Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi
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Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi

26.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:25
Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi

HATAY'da evinde dinlendiği sırada aniden fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Astsubay Üstçavuş Ergin Bağçeli, memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde toprağa verildi.

HATAY'da evinde dinlendiği sırada aniden fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Astsubay Üstçavuş Ergin Bağçeli, memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde toprağa verildi.

Hatay Kırıkhan Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Üstçavuş Ergin Bağçeli, evinde dinlendiği sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bağçeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.Evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Üstçavuş Bağçeli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, memleketi Sultandağı'na bağlı Kırca köyünde toprağa verildi.


- Afyonkarahisar
Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi
Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi
Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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