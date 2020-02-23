Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
Afyonkarahisar Valiliği, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş sebebiyle devlet hastanesine getirildiğini ancak kentte yeni tip koronavirüs vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi.
Afyonkarahisar Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.
"İLİMİZDE KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMAMAKTADIR"
Hastanın mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.