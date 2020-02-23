Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı
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Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı

Afyonkarahisar Valiliği, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş sebebiyle devlet hastanesine getirildiğini ancak kentte yeni tip koronavirüs vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi.

23.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:03
Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı

Afyonkarahisar Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 gün önce 'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş şikayetiyle bu Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

"İLİMİZDE KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMAMAKTADIR"

Hastanın mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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