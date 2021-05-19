AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ZİRAAT ODASI ÜCRETSİZ FİDE DAĞITTI
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AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ZİRAAT ODASI ÜCRETSİZ FİDE DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sandıklı Ziraat Odası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz 100 bin adetin üzerinde sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Sandıklı Ziraat Odası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz 100 bin adetin üzerinde sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Sandıklı Ziraat Odası ilçeye bağlı Reşadiye köyünde bir üreticiye tohumlarını vererek biber, domates, patlıcan, salatalık ve karpuz çeşitlerinin yer aldığı 100 bin adetin üzerinde sebze fidesi yetiştirtti. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş'ın talimatı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında üretilen 100 binin üzerindeki sebze fideleri üreticilere dağıtılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına teslim edildi.

'HEM ÜRETİMİNİ HEM DAĞITIMINI YAPTIK'

19 Mayıs dolayısıyla ücretsiz fide dağıtımı yaptıklarını belirten Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Geçen sene denemesini yapmıştık. Şehir dışından fide alıp ücretsiz dağıtımını yapmıştık. Çok iyi de oldu. Yılbaşında düşündük, 'neden biz bu fideleri kendimiz yetiştirip dağıtmayalım? Neden fideleri dışarıdan alalım kendimiz üretip vatandaşlara dağıtalım'. Hem ürettik hem dağıtımını yaptık hem de üreticilerimize ilçemizde fide yetiştiriciliği için örnek olmaya çalıştık" dedi.

'100 BİNİN ÜZERİNDE SEBZE FİDESİ ÜRETTİK'

Fidelerin üretimini yapan Metin Akdağ, "Ziraat Odası tohumlarını bana verdi. Tohumlar garantili tohum önceki sene ben tohumları denemiştim. Ziraat Odası bana 100 binin üzerinde fide yaptırdı ve muhtarlara ücretsiz dağıttı" diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİBİ ÜRETİCİLERİMİZE DAĞITTIK'

Tapduk Emre Mahalle Muhtarı Ali Hancer, "Ziraat Odası bize domates, patlıcan ve biber gibi sebze fideleri ücretsiz verdi. Biz de mahallerimizde ve köylerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Çok iyi oldu. Minnettarız başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ZİRAAT ODASI ÜCRETSİZ FİDE DAĞITTI
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ZİRAAT ODASI ÜCRETSİZ FİDE DAĞITTI
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ZİRAAT ODASI ÜCRETSİZ FİDE DAĞITTI
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ZİRAAT ODASI ÜCRETSİZ FİDE DAĞITTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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