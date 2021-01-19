AFYONKARAHİSAR - Defineciler, iki türbeyi tahrip etti
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AFYONKARAHİSAR - Defineciler, iki türbeyi tahrip etti

19.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:33

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, defineciler, zemin ve çevresini kazdıkları İsa Dede ve Veysel Karani türbelerini tahrip etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, defineciler, zemin ve çevresini kazdıkları İsa Dede ve Veysel Karani türbelerini tahrip etti.

İlçeye bağlı Pörnek köyü yakınlarındaki İsa Dede Türbesi ile Veysel köyü yakınlarındaki Veysel Karani Türbesi define arayanların hedefi oldu.

Türbelerin içindeki mezarları tahrip eden definecilerin, birden fazla çukur açtığı belirlendi.

Veysel Köyü muhtar vekili Mithat Palıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, define arayanların türbeye zarar verdiğini söyledi.

Türbenin hem içeriden hem dışarıdan kazıldığını dile getiren Palıt, "Bu olayı gereken yerlere bildirmiştik. Yetkililer, türbenin fotoğraflarını çektiler, en kısa sürede buraya döneceklerini söylediler." diye konuştu.

Veysel köyünde yaşayan Mustafa Karaca, türbenin bu halini gördüğünde üzüldüğünü ifade etti.

Yenikapı Muhtarı Turgut Ergün ise İsa Dede Türbesini definecilerin sürekli kazdığını kaydetti.

AFYONKARAHİSAR - Defineciler, iki türbeyi tahrip etti
AFYONKARAHİSAR - Defineciler, iki türbeyi tahrip etti
AFYONKARAHİSAR - Defineciler, iki türbeyi tahrip etti
AFYONKARAHİSAR - Defineciler, iki türbeyi tahrip etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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