Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar'daki köy yollarında kar küreme çalışmaları yapılıyor.

İlçe Özel İdare ekipleri, etkili olan kar yağının ardından köylerde olumsuzluk yaşanmaması için yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Keklicek köyleri ve Çöl Ovası'ndaki yerleşim yerlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çay'da kar yağışı

Çay Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Zafer Caddesi'nde tuzlama çalışması yaptı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçedeki cadde, sokak ve mahallelerde, belediye fen işleri ekiplerimiz tarafından tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadelede tedbirlerimizi aldık. Tüm iş makine ve araçlarımızı olası yoğun kar yağışına karşı hazır bir şekilde bekletiyoruz." dedi.