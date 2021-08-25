AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
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AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da 'Büyük Taarruz ve Zafer Haftası' etkinliklerinde 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi sınırları arasında yer alan Emre Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR'da 'Büyük Taarruz ve Zafer Haftası' etkinliklerinde 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi sınırları arasında yer alan Emre Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. 5'i gösteri olmak üzere 20 balonun havalandığı festivalde katılımcılar Emre Gölü'nü gökyüzünden seyretti.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 'Büyük Taarruz ve Zafer Haftası' etkinliklerine dahil edilen tarihi Frig Vadisi'nde Balon Festivali düzenlendi. Etkinliğe protokol üyeleriyle vatandaşlar da katıldı. Saat 06.30'da gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Renk renk balonlar Emre Gölü üstünde güzel manzara ortaya çıkardı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, tarih ve termalle anılan Afyonkarahisar'ın balon uçuşları ile de tanınmasını istediklerini festivalin de bu yönde atılmış bir adım olduğunu kaydederek, uçuşların 20 balon ile yapıldığını kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Balon uçuşlarına katılanlar Emre Gölü'nü gökyüzünden izleme imkanı buldu. Festival kapsamında yarın sabah da balonlar havalanacak.

AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI
AFYONKARAHİSAR'DA ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BALON UÇUŞUYLA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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