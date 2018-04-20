Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde Mustafa Çınar idaresindeki 03 AU 393 plakalı otomobil, Mehmet Çalık'ın kullandığı 03 BS 493 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Çalık, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra Mehmet Çalık'ın kullandığı otomobilin hava yastıklarının olduğu yerden duman çıkması nedeniyle olaya bakan trafik polisi tarafından aracın içine ve motor bölümüne köpük sıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.