Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu
AA / Mustafa Bayer - Haberler | Kültür Sanat

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığın sıfırın altında -13,2 dereceye düşmesiyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu.

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığın sıfırın altında -13,2 dereceye düşmesiyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle Selçuklu Mahallesi'ndeki Akarçay ile kentteki süs havuzları dondu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce (BTUM) Afyonkarahisar kent merkezinde hava sıcaklığının -13,2, Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da ise -21,9 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Öte yandan kentteki soğuk havaların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

Afyonkarahisar'da soğuk hava nedeniyle Akarçay ile süs havuzları buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title