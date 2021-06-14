Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
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Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi -Kentte gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

-Kentte gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kent merkezi ile birlikte Şuhut ve Bolvadin ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Çakan şimşekler ile birlikte gece gündüze dönerken, yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Meteorolojinin kent için yaptığı tahminler doğru çıkarken, metrekareye ise yaklaşık 12 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Gök gürültülü sağanak yağış kentte yaklaşık 2 saat sürdü.

Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici

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Afyonkarahisar'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Haberler
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