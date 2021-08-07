Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
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Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı.

Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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