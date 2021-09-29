Acı olay! Hayvanlara yem vermek isterken elini karma makinesine kaptıran adam öldü - Haberler
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Acı olay! Hayvanlara yem vermek isterken elini karma makinesine kaptıran adam öldü

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Acı olay! Hayvanlara yem vermek isterken elini karma makinesine kaptıran adam öldü

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvanlara yemek vermek için yem karma makinesini çalıştıran Ahmet Naneci isimli vatandaş, makinenin kolunu kapması sonucunda hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde acı bir olay gerçekleşti. 72 yaşındaki Ahmet Naneci isimli vatandaş, kolunu yem makinesine kaptırması sonrasında feci şekilde can verdi.

HAYVANLARA YEMEK HAZIRLIYORDU

İlçeye bağlı Efe köyünde 72 yaşındaki Ahmet Naneci, bahçesinde büyükbaş hayvanları için yiyecek hazırladığı esnada elektrikli yem karma makinesinin şaftına kolunu kaptırdı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Naneci, kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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