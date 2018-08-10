Afyonkarahisar'da Drone Destekli Uygulama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın koordinesinde Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından insansız hava aracı (drone) destekli uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli Hıdırlık mesire alanı çevresinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 'yaralama' suçundan aranan ve üzerinde kesici alet bulunan B.K., yakalanarak gözaltına alındı.

AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN HUZURUNU SAĞLAMAK

Drone destekli asayiş uygulamasını takip eden İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede teknolojik yenilikleri kullandıklarını söyledi. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 bulunduğunu belirten Yıldız, "Suç işlemek artık teknolojinin de yardımı ile çok rahat oluyor. Biz de emniyet birimleri olarak bu teknolojiyi en üst seviyede kullanmak adına bu dronelardan fazlasıyla istifade edeceğiz. Amacımız tamamen vatandaşımızın huzurunu sağlamak. Suçluların da bundan sonra rahat edemeyeceği bir ortam sağlamak. Bu araçları umuma açık yerlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden grupların olduğu yönünde aldığımız ihbarlarla yönlendiriyoruz" dedi.

SUÇLULARI YAKALAMAKTAN BAŞKA GAYEMİZ YOK

İnsansız hava araçlarını kullanacak personele kapsamlı eğitimlerin verildiğini dile getiren Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, 10 yıldır aranan bir kişinin yerinin drone ile tespit edilerek yakalandığını hatırlatarak, 'Afyonkarahisar'ın mevcut huzurunu korumak için bu araçlar çok faydalı olacak. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, onların güven içerisinde gezmesini, dinlenmesini engelleyen şahıslara yönelik kullanacağız. Kimsenin özel hayatına ve mahremiyetine müdahale gibi algılanmasın. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerin yakalanmasından başka bir gayemiz yok" diye konuştu.

7 BİN KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Mayıs ayından itibaren sürdürülen operasyonlarda 7 binden fazla kişinin kontrol edildiğini söyleyen Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel ise "Havanın sınmasıyla birlikte mayıs ayından buyana yaptığımız asayiş uygulamalarında 7 bin 197 kişi kontrol edildi. Arama kaydı olan 50 kişi yakalandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen 7 motosiklet, kişilerin üst aramasında 68 bıçak, 10 tabanca, 19 tüfek ele geçirildi. 11 kişi hakkında işlem yapılarak adli mercilere gönderildi" dedi. - Afyonkarahisar