Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Afyonkarahisar merkez ile Emirdağ ve Dinar ilçelerinde "silahla tehdit", "hırsızlık", "cinsel istismar", "müstehcen yayınlara aracılık etme", "basit yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından farklı yıl ve aylarda kesinleşmiş hapis cezaları ile aramaları bulunan B.K, M.Ç, R.K, C.B, Ö.A, S.Ç, O.T, A.S, T.A. ve M.D, polis ekiplerince yakalandı.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Asayiş, Güncel, Haberler

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