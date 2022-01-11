Afyonkarahisar'da çekilen "Gelincik Kırmızı" filmin uzun fragmanı yayınlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekimleri yapılan "Gelincik Kırmızı" adlı filmin yeni fragmanı yayınlandı.

Bangladeş'te düzenlenen Cinemaking International Film Festivali'nde, 121 eser arasında en iyi Asya filmi ile en iyi yönetmen ödülü alan "Gelincik Kırmızı" filminin uzun fragmanı görücüye çıktı.

Özlem Özel'in yönetmenliğini yaptığı filmde, 90'lı yıllarda yaşayan iki kardeşin zorlu hayat hikayesi anlatılıyor.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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