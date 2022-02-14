Afyonkarahisar'da araması bulunan 7 hükümlü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da araması bulunan 7 hükümlü yakalandı

AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Afyonkarahisar'da araması bulunan 7 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 7 hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 7 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Resmi belgede sahtecilik"," hırsızlık", "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak", "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından farklı yıl ve aylarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan N.D, S.E, S.Ç, G.Ç, Ö.E, İ.Ç. ile H.Y.B, polis ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Haberler

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