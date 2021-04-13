Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
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Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler

Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ramazan davulcuları, elektrikli motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşı sahura kaldırdı.

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ramazan davulcuları, elektrikli motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşı sahura kaldırdı. Davulcular bu yıl koronavirüs tedbirlerini içeren mesajları da manilerine ekledi.

Sandıklı'da yıllardır vatandaşı sahura kaldıran davulcular, dün ilk sahur için yine sokaklara çıktı. Sahur öncesi bir kahvehanede toplanan 60 kadar davulcu daha sonra sokaklara dağıldı. Davulcular uzak mahallelere ulaşmak ve daha hızlı olabilmek için daha önce olduğu gibi bu yıl da motosiklet, bir kısmı da arkasında kasası bulunan elektrikli bisiklet kullandı. 

MANİLERE MASKE, MESAFEYİ EKLEDİLERBiri motosikleti kullanırken, diğeri motosikletin kasasında davul çalanlar, bu yılki ramazan manilerine koronavirüs tedbirlerini de ekledi. "Davulu taktım boynuma, maskeyi taktım ağzıma, güzel günler göreceğiz birlikte, işin sırrı maske takmakta" ve "Maskeyi, mesafeyi bir de sahura kalkmayı unutma" gibi maniler söyleyen davulcular vatandaşa maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Davulcular adına konuşan Ali Daşpınar (21), Ramazan davulculuğunun çocukluktan gelen bir istek ve arzu olduğunu belirterek, "Ramazan ayı başladı. Biz yıllardır bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu bizim geleneğimiz, kültürümüz. Çünkü ramazan denince akla ilk gelenlerden bir tanesi ramazan yani sahur davuludur. Tabii bu geleneği sürdürürken her mahalleye yetişmeye çalışıyoruz. Son yıllarda motorize davula dönmüştük. Bu yıl da çevreci olalım diyerekten elektrikli motorize davul sistemine döndük. Bu elektrikli motosiklet sayesinde daha çabuk, daha kolay oluyor. Motosikletle ilçede davul çalınmayan sokak, davul sesi duymayan hiçbir ev kalmıyor. Vatandaşlarımızı da maske takmaya, mesafeyi korumaya ve hijyene önem göstermeye davet ediyoruz. İnşallah bu günleri de hep birlikte aktaracağız güzel günler göreceğiz inşallah" dedi


- Afyonkarahisar
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler
Afyon'da davulculardan sahurda koronavirüs uyarılı maniler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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