Afşin-Elbistan Linyit işletmesinde iş kazası
Afşin-Elbistan Linyit işletmesinde yaşanan iş kazasında kömür bandına sıkışan işçinin ayağı koptu.
18.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:17
Afşin-Elbistan Linyit işletmesinde yaşanan iş kazasında kömür bandına sıkışan işçinin ayağı koptu.
Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan Linyitlerinde kömür taşıyıcı makinede bakım yapan Cuma Ömer Ali Aktaş (22) kömür bandına sıkıştı. Olay yerindeki iş arkadaşlarının müdahalesiyle kömür bandı durdurularak Aktaş, sıkıştığı tamburdan uzun süren çabalar sonucu çıkarıldı.
Ayağı kopan Aktaş, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA