Afrin Operasyonunu Yöneten Korgeneral Temel'den Kilis Valiliğine Ziyaret

Afrin operasyonunu yöneten 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.

Öğle saatlerinde helikopterle Kilis'e gelerek dün ele geçirilen Burseye Dağı'nda incelemelerde bulunan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral Temel, basına kapalı olarak 45 dakika süren toplantının ardından valilikten ayrıldı. Korgeneral Temel, daha sonra helikopterle Kilis'ten ayrıldı. - KİLİS