Afrin operasyonunu yöneten Korgeneral Temel Valiliği ziyaret etti

KİLİS - Afrin operasyonunu yöneten 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.

Öğle saatlerinde helikopter ile Kilis'e gelerek, dün ele geçirilen Burseye Dağı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. 45 dakika basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Zeytin Dalı Harekatını yöneten 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Kilis Valiliğinden ayrıldı. Daha sonra helikopter ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Temel, Kilis'ten ayrıldı.